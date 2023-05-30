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На Южном подъезде к Ростову установили восемь камер

30 мая 2023, 10:30
Фото: donland.ru
Новые дорожные камеры появились на Южном подъезде к Ростову
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону установили две новые камеры для фиксации нарушений, сообщают СМИ.

В филиале «Упрдор Москва — Волгоград» рассказали Donnews, что комплексы фиксируют превышение скоростного режима. Теперь на участке с 3 по 12 километры трассы количество камер выросло до восьми.

«Увеличение числа камер связано с ростом количества ДТП. В прошлом году на Южном подъезде зарегистрировали три серьезные аварии», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что все установленные на этом участке комплексы настроены на разный скоростной режим.

Ранее в Ростовской области летом увеличат число передвижных камер фиксации нарушений ПДД.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Камеры на дороге#Нарушение правил#Дороги в Ростове
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