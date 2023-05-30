Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В филиале «Упрдор Москва — Волгоград» рассказали Donnews, что комплексы фиксируют превышение скоростного режима. Теперь на участке с 3 по 12 километры трассы количество камер выросло до восьми.
«Увеличение числа камер связано с ростом количества ДТП. В прошлом году на Южном подъезде зарегистрировали три серьезные аварии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все установленные на этом участке комплексы настроены на разный скоростной режим.
Ранее в Ростовской области летом увеличат число передвижных камер фиксации нарушений ПДД.