Торжественное открытие состоялось в мае 2018 года, а масштабные работы проводились с 2016 года. Правда после этого последовала череда скандалов, связанных с хищением денег. Так, в 2021 году осудили подрядчика за кражу 28 миллионов рублей при реконструкции.