Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 16:00
Торжественное открытие состоялось в мае 2018 года, а масштабные работы проводились с 2016 года. Правда после этого последовала череда скандалов, связанных с хищением денег. Так, в 2021 году осудили подрядчика за кражу 28 миллионов рублей при реконструкции.
Во вторник, 30 мая, футбольный матч между «Ростовом» и «Батайском» среди детей возраста 12-13 лет прервался в результате опрокидывания трибун из-за сильного ветра.
В результате 10 детей и 5 взрослых получили различные травмы, а одна из женщин скончалась от полученных травм.
В данный момент крайне тяжелое состояние сохраняется у трех человек. Прокуратура и следствие начали проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.