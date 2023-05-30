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Обрушившуюся 30 мая на Гребном канале трибуну в Ростове установили в 2018 году

30 мая 2023, 15:57
Фото: donland.ru
Обрушившуюся в Ростове-на-Дону трибуну установили в 2018 году
В Ростове-на-Дону реконструкция Гребного канала «Дон», где обрушилась трибуна, завершилась в 2018 году.

Торжественное открытие состоялось в мае 2018 года, а масштабные работы проводились с 2016 года. Правда после этого последовала череда скандалов, связанных с хищением денег. Так, в 2021 году осудили подрядчика за кражу 28 миллионов рублей при реконструкции.

Во вторник, 30 мая, футбольный матч между «Ростовом» и «Батайском» среди детей возраста 12-13 лет прервался в результате опрокидывания трибун из-за сильного ветра.

Спортсмены рассказали, почему обрушились трибуны на Гребном канале в Ростове
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В результате 10 детей и 5 взрослых получили различные травмы, а одна из женщин скончалась от полученных травм.

В данный момент крайне тяжелое состояние сохраняется у трех человек. Прокуратура и следствие начали проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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