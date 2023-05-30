«Они стараются бить так, чтобы наши ПВО не смогли работать. Поэтому им и нужны дальнобойные ракеты. Но удары ими по Ростову — маловероятны. Ведь в этом случае им придется бить из зоны действия наших ПВО», — резюмирует политолог.