Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Напомним, что Киев отправил в Берлин официальный запрос, рассчитывая на получение дальнобойных ракет Taurus, способных долететь до Ростова.
Ростовский политолог уверен, что это очередная угроза Украины. Но, по его словам, не факт, что Киев сможет воспользоваться этими ракетами для нанесения ударов по донскому краю.
«Точно также мы уже говорили о ракетах, поставленных Великобританией. Они оказались авиационного базирования, которые без наличия самолетов, сами лететь никуда не могут», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог подчеркивает, что здесь важно понимать другое. Теоретически, эти ракеты могут достать и до Москвы, и до Ростова. Но Украина едва ли сможет их так использовать.
«Дело в том, что Киеву эти ракеты нужны для того, чтобы доставать до территорий Донецка и Луганска, не пролетая над территорией, где работают российские ПВО», — разъясняет собеседник.
По словам эксперта, сейчас Украина лишена такой возможности.
«Они стараются бить так, чтобы наши ПВО не смогли работать. Поэтому им и нужны дальнобойные ракеты. Но удары ими по Ростову — маловероятны. Ведь в этом случае им придется бить из зоны действия наших ПВО», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ожидает Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow.