rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Изображение материала

Очередная угроза: ростовский политолог рассказал, зачем Украине нужны ракеты Taurus

30 мая 2023, 06:52
Фото: ILA-boy/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Очередная угроза: ростовский политолог рассказал, зачем Украине нужны ракеты Taurus

Ростовский политолог рассказал, зачем Украине нужны ракеты Taurus

Обращение Украины к Германии с просьбой о поставке дальнобойных ракет Taurus — это очередная угроза, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что Киев отправил в Берлин официальный запрос, рассчитывая на получение дальнобойных ракет Taurus, способных долететь до Ростова.

Ростовский политолог уверен, что это очередная угроза Украины. Но, по его словам, не факт, что Киев сможет воспользоваться этими ракетами для нанесения ударов по донскому краю. 

«Точно также мы уже говорили о ракетах, поставленных Великобританией. Они оказались авиационного базирования, которые без наличия самолетов, сами лететь никуда не могут», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова
Узнать подробнее

Политолог подчеркивает, что здесь важно понимать другое. Теоретически, эти ракеты могут достать и до Москвы, и до Ростова. Но Украина едва ли сможет их так использовать.

«Дело в том, что Киеву эти ракеты нужны для того, чтобы доставать до территорий Донецка и Луганска, не пролетая над территорией, где работают российские ПВО», — разъясняет собеседник.

По словам эксперта, сейчас Украина лишена такой возможности.

«Они стараются бить так, чтобы наши ПВО не смогли работать. Поэтому им и нужны дальнобойные ракеты. Но удары ими по Ростову — маловероятны. Ведь в этом случае им придется бить из зоны действия наших ПВО», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ожидает Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow.

Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow
Узнать подробнее
Читайте также:
Украина попросила у ФРГ ракеты, способные долететь до Ростова-на-ДонуУкраина обстреляла территорию в 60 километрах от Ростовской областиВ Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО Украине
#Дарья Демидова#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды
Сегодня, 06:57
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году
Вчера, 12:14
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50