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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

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Очевидец событий рассказала подробности произошедшего на Гребном канале в Ростове

30 мая 2023, 16:18
Фото: Ийя Лемман / RostovGazeta
В Ростове на Гребном канале проходили соревнования по футболу. На трибунах сидели болельщики — и взрослые, и дети. Ветер подул, трибуны развернулись, перевернулись, и люди падали с них, сообщила RostovGazeta очевидец событий, психолог Ийя Лемман.

Собеседница рассказывает, что занимается греблей, поэтому часто бывает на Гребном канале. И сегодня стала невольным свидетелем произошедшего. Видела воочию, как из-за дуновения ветра, обрушились трибуны. Взрослые и дети попадали с них.

«Одна женщина умерла. Множество детей и взрослых пострадали», — отмечает Ийя Лемман.

Видео: Ийя Лемман / RostovGazeta

Психолог полагает, что, вероятнее всего, причиной произошедшего стала некачественная конструкция трибун.

«Почему установили такие легкие трибуны? На их месте должны быть совсем иные конструкции. Безалаберность подрядчиков, тех, кто принимает эти работы, и непосредственно администрации Гребного канала показывает, что всем все безразлично. Все думают только о себе, а не о людях. Отсюда и результат», — делится мнением собеседница.

Фото: Ийя Лемман / RostovGazeta

Ийя подчеркивает, что трибуны обрушились не из-за стихийных погодных условий, не во время шторма. Ветер был вполне обычный.

«И для того, чтобы обрушить трибуны, хватило обычного ветерка?» — задается вопросом психолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему обрушились трибуны на Гребном канале в Ростове. 

Спортсмены рассказали, почему обрушились трибуны на Гребном канале в Ростове
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