«Почему установили такие легкие трибуны? На их месте должны быть совсем иные конструкции. Безалаберность подрядчиков, тех, кто принимает эти работы, и непосредственно администрации Гребного канала показывает, что всем все безразлично. Все думают только о себе, а не о людях. Отсюда и результат», — делится мнением собеседница.