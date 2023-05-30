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Один человек пострадал при взрыве в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая

30 мая 2023, 18:07
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме, один человек получил ранения, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось в трехэтажном доме в переулке Гельца. Здесь взорвался газовый баллон при установке натяжного потолка.

«Из-за взрыва пострадал 25-летний мужчина. Соседние квартиры не повреждены», — сказано в сообщении. О состоянии раненого ростовчанина информации пока нет.

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Сам взрыв спровоцировал пожар на площади 20 квадратных метров, его удалось ликвидировать в течение 30 минут.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 52 человек, они использовали 16 единиц техники.

Напомним, что Ростовская область попала в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года.

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