Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Происшествие случилось в трехэтажном доме в переулке Гельца. Здесь взорвался газовый баллон при установке натяжного потолка.
«Из-за взрыва пострадал 25-летний мужчина. Соседние квартиры не повреждены», — сказано в сообщении. О состоянии раненого ростовчанина информации пока нет.
Сам взрыв спровоцировал пожар на площади 20 квадратных метров, его удалось ликвидировать в течение 30 минут.
Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 52 человек, они использовали 16 единиц техники.
Напомним, что Ростовская область попала в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года.