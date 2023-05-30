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Одним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер

30 мая 2023, 20:22
Фото: 1MI
Одним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер
С тяжелой травмой головы после обрушения трибуны на Гребном канале «Дон» был госпитализирован футбольный тренер Олег Грачев, сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что трибуна обрушилась на территории спортивной школы на Гребном канале. В это время на ней находились порядка трех десятков человек, большинство из них дети, принимавшие участие в футбольном юношеском турнире. Люди прятались от неожиданно начавшегося дождя. По предварительной версии, трибуна упала после сильного порыва ветра, в результате пострадали 25 человек, мама одного из ребят погибла.

Теперь информационное агентство сообщило о госпитализации 49-летнего футбольного тренера из Батайска Олега Грачева. По данным источника СМИ, у него тяжелая травма головы.

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В момент трагедии он находился вместе со своими подопечными на трибуне. Вместе с тренером в больницу доставили мальчика без сознания, которого тут же направили в реанимационное отделение нейрохирургии.

Ранее глава Минспорта Самвел Аракелян объяснил, почему рухнувшие трибуны в Ростове не были закреплены, оказалось что они были переносными.

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