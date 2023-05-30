Напомним, что трибуна обрушилась на территории спортивной школы на Гребном канале. В это время на ней находились порядка трех десятков человек, большинство из них дети, принимавшие участие в футбольном юношеском турнире. Люди прятались от неожиданно начавшегося дождя. По предварительной версии, трибуна упала после сильного порыва ветра, в результате пострадали 25 человек, мама одного из ребят погибла.