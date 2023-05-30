Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Напомним, что трибуна обрушилась на территории спортивной школы на Гребном канале. В это время на ней находились порядка трех десятков человек, большинство из них дети, принимавшие участие в футбольном юношеском турнире. Люди прятались от неожиданно начавшегося дождя. По предварительной версии, трибуна упала после сильного порыва ветра, в результате пострадали 25 человек, мама одного из ребят погибла.
Теперь информационное агентство сообщило о госпитализации 49-летнего футбольного тренера из Батайска Олега Грачева. По данным источника СМИ, у него тяжелая травма головы.
В момент трагедии он находился вместе со своими подопечными на трибуне. Вместе с тренером в больницу доставили мальчика без сознания, которого тут же направили в реанимационное отделение нейрохирургии.
Ранее глава Минспорта Самвел Аракелян объяснил, почему рухнувшие трибуны в Ростове не были закреплены, оказалось что они были переносными.