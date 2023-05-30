Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
О результах торгов информации пока нет, но известно, что «Диона» единственной решила в них поучаствовать. Организаторы приняли заявку и допустили организацию к процедуре.
Всего на продажу выставляли несколько лотов, в том числе мебель, оборудование и технику. Имущество было представлено тремя лотами, самый дорогой - 901 миллион рублей.
Напомним, что комплекс портового элеватора «Ковш» расположен на левом берегу Дона. Его признали банкротом в 2021 году из-за долгов.