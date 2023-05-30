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Организация из Волгограда может выкупить имущество ростовского элеватора «Ковш»

30 мая 2023, 09:36
Фото: rostovgazeta.ru
Организация из Волгограда может выкупить имущество ростовского элеватора «Ковш»
Компания «Диона» из Волгограда стала единственным участником торгов по продаже имущества комплекса ООО "Ростовский портовый элеватор «Ковш», говорится в документах торговой площадки «Аукционы Сибири».

О результах торгов информации пока нет, но известно, что «Диона» единственной решила в них поучаствовать. Организаторы приняли заявку и допустили организацию к процедуре.

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Всего на продажу выставляли несколько лотов, в том числе мебель, оборудование и технику. Имущество было представлено тремя лотами, самый дорогой - 901 миллион рублей. 

Напомним, что комплекс портового элеватора «Ковш» расположен на левом берегу Дона. Его признали банкротом в 2021 году из-за долгов. 

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