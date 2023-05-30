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Пострадавшие при крушении трибун на Гребном канале дети были из ФК «Батайск»

30 мая 2023, 16:16
Фото: Susan Lloyd/cc by 2.0/flickr.com
Пострадавшие при крушении трибун на Гребном канале дети были из ФК «Батайск»
В Ростове рассказали, что все пострадавшие при крушении трибун дети были одеты в форму ФК «Батайск», об этом рассказали местные СМИ.

Telegram-канал газеты «Молот» со ссылкой на источник в областной федерации футбола рассказал, что все дети, которые пострадали при крушении трибун на Гребном канале «Дон», были одеты в форму ФК «Батайск».

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По информации источника, всем мальчикам от 11 до 12 лет. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок попал в операционную с черепно-мозговой травмой.

Ранее очевидец рассказал, что дети пострадали в попытках спрятаться от хлынувшего с неба дождя на трибунах. По последним данным, в результате происшествия были ранены 18 человек.

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