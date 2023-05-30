Пострадавшие при крушении трибун на Гребном канале дети были из ФК «Батайск»

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Telegram-канал газеты «Молот» со ссылкой на источник в областной федерации футбола рассказал, что все дети, которые пострадали при крушении трибун на Гребном канале «Дон», были одеты в форму ФК «Батайск».
По информации источника, всем мальчикам от 11 до 12 лет. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок попал в операционную с черепно-мозговой травмой.
Ранее очевидец рассказал, что дети пострадали в попытках спрятаться от хлынувшего с неба дождя на трибунах. По последним данным, в результате происшествия были ранены 18 человек.