Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
На размещенных снимках видно поврежденную трибуну и представителей экстренных служб, которые устраняют последствия происшествия. На данный момент известно, что пострадали восемь человек, из них семеро детей.
Еще одного пострадавшего спасти не удалось, она скончалась от полученных ранений. В данный момент несовершеннолетних везут на обследование в больницу.
О предварительных причинах происшествия информации пока нет.
О том, как произошло обрушение трибуны, читайте в материале RostovGazeta.