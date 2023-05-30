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Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 мая

30 мая 2023, 14:33
Фото: МЧС по Ростовской области
Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 мая
В Интернете появились первые фотографии и видео после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону, материалы опубликовало региональное УМЧС.

На размещенных снимках видно поврежденную трибуну и представителей экстренных служб, которые устраняют последствия происшествия. На данный момент известно, что пострадали восемь человек, из них семеро детей.

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Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 мая

Еще одного пострадавшего спасти не удалось, она скончалась от полученных ранений. В данный момент несовершеннолетних везут на обследование в больницу. 

О предварительных причинах происшествия информации пока нет. 

О том, как произошло обрушение трибуны, читайте в материале RostovGazeta.

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