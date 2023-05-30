Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что злополучную трибуну, обрушившуюся на Гребном канале «Дон», унесло ураганным ветром.
По информации издания, ученики школы олимпийского резерва находились на территории Гребного канала «Дон» из-за занятий по академической гребле, когда мощный порыв ветра попросту снес трибуны после недавно завершенной реконструкции. До этого синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что скорость ветра при порывах составит до 23 метров в секунду.
По данным МЧС, одна женщина погибла, семь детей отправились в больницы для осмотра и оказания помощи.