По информации издания, ученики школы олимпийского резерва находились на территории Гребного канала «Дон» из-за занятий по академической гребле, когда мощный порыв ветра попросту снес трибуны после недавно завершенной реконструкции. До этого синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что скорость ветра при порывах составит до 23 метров в секунду.