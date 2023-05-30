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Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер

30 мая 2023, 14:32
Фото: МВС по Ростовской области
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер

В Ростове назвали причину обрушения трибун на Гребном канале «Дон» 30 мая

В Ростове инцидент с трибунами Гребного канала «Дон», который унес жизнь человека и покалечил семь детей, произошел из-за ураганного ветра, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что злополучную трибуну, обрушившуюся на Гребном канале «Дон», унесло ураганным ветром.

В Ростове при обрушении трибун Гребного канала 30 мая погибла женщина
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По информации издания, ученики школы олимпийского резерва находились на территории Гребного канала «Дон» из-за занятий по академической гребле, когда мощный порыв ветра попросту снес трибуны после недавно завершенной реконструкции. До этого синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что скорость ветра при порывах составит до 23 метров в секунду. 

По данным МЧС, одна женщина погибла, семь детей отправились в больницы для осмотра и оказания помощи.

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