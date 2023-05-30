Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Трагедия произошла на Гребном канале «Дон» по улице Пойменной, где в ходе соревнований среди детей 2010 года рождения играли команды «Ростов-Батайск». Из-за сильного ветра рухнула трибуна, что повлекло за собой ранение двух взрослых и семи детей, однако пострадавшая женщина позже скончалась от полученных травм.
Всех несовершеннолетних повезли в больницу для обследования состояния здоровья. Теперь прокуратура устанавливает все обстоятельства.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования», — сказано в сообщении.