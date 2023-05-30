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Прокуратура начала проверку после обрушения трибуны в Ростове

30 мая 2023, 14:56
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку после обрушения трибуны в Ростове
Прокуратура начала проверку после падения трибуны в Ростове-на-Дону и гибели женщины, сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла на Гребном канале «Дон» по улице Пойменной, где в ходе соревнований среди детей 2010 года рождения играли команды «Ростов-Батайск». Из-за сильного ветра рухнула трибуна, что повлекло за собой ранение двух взрослых и семи детей, однако пострадавшая женщина позже скончалась от полученных травм.

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Всех несовершеннолетних повезли в больницу для обследования состояния здоровья. Теперь прокуратура устанавливает все обстоятельства.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования», — сказано в сообщении.

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