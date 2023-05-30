Трагедия произошла на Гребном канале «Дон» по улице Пойменной, где в ходе соревнований среди детей 2010 года рождения играли команды «Ростов-Батайск». Из-за сильного ветра рухнула трибуна, что повлекло за собой ранение двух взрослых и семи детей, однако пострадавшая женщина позже скончалась от полученных травм.