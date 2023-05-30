Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Ограничения будут действовать на участке от улицы Сосновая до проспекта Королева. Они продлятся до 15 декабря.
Какие именно планируют провести работы, в сообщении не раскрывается. Но ранее в правительстве региона рассказывали о масштабной реконструкции Вавилова, которая должна завершиться в 2025 году.
Известно, что работы затронут основную дорогу, путепровод и более семи километров местных проездов. А для реализации проекта необходимо выкупить 123 участка в этой зоне.