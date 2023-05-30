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Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги

30 мая 2023, 06:43
Фото: 1MI
Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня
В Ростове-на-Дону с 7 июня будут перекрывать движение из-за работ по реконструкции на улице Вавилова, сообщает департамент автодорог.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Сосновая до проспекта Королева. Они продлятся до 15 декабря.

Какие именно планируют провести работы, в сообщении не раскрывается. Но ранее в правительстве региона рассказывали о масштабной реконструкции Вавилова, которая должна завершиться в 2025 году.

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Известно, что работы затронут основную дорогу, путепровод и более семи километров местных проездов. А для реализации проекта необходимо выкупить 123 участка в этой зоне.

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