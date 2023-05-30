Ростов вошел в топ-10 городов РФ по росту цен на жилье в новостройках в 2023 году

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Портал «РБК. Недвижимость» со ссылкой на аналитиков рассказал, что по итогам исследования рынка недвижимости в 2023 году Челябинск, Москва и Пермь вошли в тройку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье с начала 2023 года. В процентном соотношении эти показатели составили от 6,3 до 9,9%.
Что касается Ростова-на-Дону он занял шестое место рейтинга с динамикой роста цена на 3,6%. Согласно данным аналитиков, стоимость квадратного метра жилья к маю выросла до 118,1 тысячи рублей, это на 4,1 тысячи рублей чем в январе 2023 года.
Среди южных городов Ростов опередил только Волгоград, который занял четвертое место в рейтинге с показателем роста цен 5,3%.
Эксперты объясняют рост цен как этапами строительной готовности объекта, так и «вымыванием» бюджетных объектов из общей выборки и естественным ростом цен на жилье.
Ранее экономист рассказал, в каких районах Ростова жить дешевле всего.