Ростов вошел в топ-10 городов РФ по росту цен на жилье в новостройках в 2023 году

Портал «РБК. Недвижимость» со ссылкой на аналитиков рассказал, что по итогам исследования рынка недвижимости в 2023 году Челябинск, Москва и Пермь вошли в тройку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье с начала 2023 года. В процентном соотношении эти показатели составили от 6,3 до 9,9%.