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Ростов вошел в топ-10 городов РФ по росту цен на жилье в новостройках в 2023 году

30 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
Ростов вошел в топ-10 городов РФ по росту цен на жилье в новостройках в 2023 году
Ростов занял шестое место в рейтинге российских городов, где сильнее всего выросли цены на жилье в новостройках, результатами исследования поделились аналитики компании «Бест-Новострой».

Портал «РБК. Недвижимость» со ссылкой на аналитиков рассказал, что по итогам исследования рынка недвижимости в 2023 году Челябинск, Москва и Пермь вошли в тройку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье с начала 2023 года. В процентном соотношении эти показатели составили от 6,3 до 9,9%.

Что касается Ростова-на-Дону он занял шестое место рейтинга с динамикой роста цена на 3,6%. Согласно данным аналитиков, стоимость квадратного метра жилья к маю выросла до 118,1 тысячи рублей, это на 4,1 тысячи рублей чем в январе 2023 года.

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Среди южных городов Ростов опередил только Волгоград, который занял четвертое место в рейтинге с показателем роста цен 5,3%.

Эксперты объясняют рост цен как этапами строительной готовности объекта, так и «вымыванием» бюджетных объектов из общей выборки и естественным ростом цен на жилье.

Ранее экономист рассказал, в каких районах Ростова жить дешевле всего.

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