Ростовчане отказываются от отдыха в Крыму после атак полуострова Украиной

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По словам собеседника, тенденция на снижение числа желающих отправиться летом на отдых в Крым началась еще в прошлом году. В этом году она буквально достигла пика.
«Туры в Крым по-прежнему покупают, но уже совсем в небольших количествах. Люди опасаются», — отмечает Максим Гурин.
Немного просел у ростовчан и интерес к Турции. По словам эксперта, это связано со снижением деловой активности и повышением стоимости отдыха в Турции.
Самыми популярными направлениями для летнего отдыха жителей Ростова остаются курорты Краснодарского края и Абхазия.
Ранее RostovGazeta выясняла, где за границей можно отдохнуть летом 2023 года, и сколько это будет стоить.