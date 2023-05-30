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Ростовчане отказываются от отдыха в Крыму после атак полуострова Украиной

30 мая 2023, 09:36
Фото: volganet.ru/cc by sa 3.0
Ростовчане отказываются от отдыха в Крыму после атак полуострова Украиной
Число ростовчан, желающих приобрести туры в Крым для летнего отдыха, значительно сократилось, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.
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Отдых

По словам собеседника, тенденция на снижение числа желающих отправиться летом на отдых в Крым началась еще в прошлом году. В этом году она буквально достигла пика.

«Туры в Крым по-прежнему покупают, но уже совсем в небольших количествах. Люди опасаются», — отмечает Максим Гурин.

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Немного просел у ростовчан и интерес к Турции. По словам эксперта, это связано со снижением деловой активности и повышением стоимости отдыха в Турции.

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха жителей Ростова остаются курорты Краснодарского края и Абхазия. 

Ранее RostovGazeta выясняла, где за границей можно отдохнуть летом 2023 года, и сколько это будет стоить. 

Где ростовчане могут отдохнуть за границей летом 2023 года и сколько это стоит
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