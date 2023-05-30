rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Изображение материала

Ростовчане шокированы атакой беспилотников на Москву

30 мая 2023, 04:52
Фото: 1mi
Жители России, в том числе Ростовской области, оказались в шоке от атаки беспилотниками зданий в Москве, сообщили они в соцсетях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром во вторник, 30 мая, беспилотники атаковали несколько зданий. В данный момент все экстренные службы находятся на месте происшествия.

Вместе с этим провели эвакуации подъездов в двух домах, которые пострадали от БПЛА. В комментариях пользователи написали, что нужно искать тех, кто это сделал.

Украинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае
Узнать подробнее

«Срочно искать диверсантов и предателей», — заявили местные жители.

«Как же я этого боялась», — прозвучало в комментариях.

«Жесть», — заявляют пользователи.

«Украинская верхушка готова на что угодно пойти лишь бы конфликт с Россией не прекращался. Им хочется побольше денег от Запада получить, а там за мир не платят», — сообщили подписчики.

Ранее губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске.

Читайте также:
Украинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском краеКак СВО затронула Ростовскую область в мае: атаки беспилотников и диверсииЖители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Атакая беспилотниками#Поврежденные здания#Новости СВО
Подпишитесь
«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды
Сегодня, 06:57
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году
Вчера, 12:14
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50