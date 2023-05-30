Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром во вторник, 30 мая, беспилотники атаковали несколько зданий. В данный момент все экстренные службы находятся на месте происшествия.
Вместе с этим провели эвакуации подъездов в двух домах, которые пострадали от БПЛА. В комментариях пользователи написали, что нужно искать тех, кто это сделал.
«Срочно искать диверсантов и предателей», — заявили местные жители.
«Как же я этого боялась», — прозвучало в комментариях.
«Жесть», — заявляют пользователи.
«Украинская верхушка готова на что угодно пойти лишь бы конфликт с Россией не прекращался. Им хочется побольше денег от Запада получить, а там за мир не платят», — сообщили подписчики.
Ранее губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске.