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Ростовчане заявили о массовых нападениях собак на людей

30 мая 2023, 05:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский агрессивные собаки нападают на местных жителей, сообщили горожане в соцсетях.

Местные жители рассказали, что проблема актуальна уже несколько лет и лучше ситуация не становится. По этому микрорайону гуляет большое количество бездомных животных.

«Проблема всегда была острой, но все обострилось, когда собаки массово стали кусать прохожих», — заявили горожане.

По их словам, животные стали настоящим бедствием.

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«Я против распространения таких собак, их нужно отловить и содержать в специальном месте. Нужно строго наказывать людей, которые выкидывают своих животных на улицу, либо применяют к ним насилие», — написали пользователи в комментариях.

«Перестаньте их выбрасывать на улицы», — заявляют ростовчане.

Ранее в Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае.

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