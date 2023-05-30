Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Местные жители рассказали, что проблема актуальна уже несколько лет и лучше ситуация не становится. По этому микрорайону гуляет большое количество бездомных животных.
«Проблема всегда была острой, но все обострилось, когда собаки массово стали кусать прохожих», — заявили горожане.
По их словам, животные стали настоящим бедствием.
«Я против распространения таких собак, их нужно отловить и содержать в специальном месте. Нужно строго наказывать людей, которые выкидывают своих животных на улицу, либо применяют к ним насилие», — написали пользователи в комментариях.
«Перестаньте их выбрасывать на улицы», — заявляют ростовчане.
Ранее в Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае.