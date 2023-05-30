rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского днем 30 мая

30 мая 2023, 13:58
Фото: 23.mchs.gov.ru
Ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского днем 30 мая
В Ростове-на-Дону во вторник, 30 июня, из-за начавшегося ливня перекрыли проезд по улице Малиновского, сообщили местные жители в соцсетях.

Начавшийся дождь с градом успел подтопить сразу несколько территорий, в том числе под водой скрылись дороги на улице Извилистой. Аналогичные проблемы появились и на Малиновского.

«Эту улицу перекрыли из-за потопа, всех разворачивают. Здесь поставили два КамАЗа, полностью перекрывающие проезд», — написал автор.

Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домов
Узнать подробнее
Ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского днем 30 мая
Видео: etorostovnadonu

Он предупредил, что необходимо искать пути объезда.

«Я один жду, что там наконец-то кто-то на надувной лодке проплывет?», — прозвучало в комментариях. Другие напомнили, что ростовчане ранее плавали на надувном матрасе по подтопленным улицам.

Читайте также:
Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домовСтало известно, когда прекратится подтопивший улицы дождьПереулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Потоп в Ростове#Перекрытие дороги#Подтопление улиц#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Видео
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50