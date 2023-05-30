Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Начавшийся дождь с градом успел подтопить сразу несколько территорий, в том числе под водой скрылись дороги на улице Извилистой. Аналогичные проблемы появились и на Малиновского.
«Эту улицу перекрыли из-за потопа, всех разворачивают. Здесь поставили два КамАЗа, полностью перекрывающие проезд», — написал автор.
Он предупредил, что необходимо искать пути объезда.
«Я один жду, что там наконец-то кто-то на надувной лодке проплывет?», — прозвучало в комментариях. Другие напомнили, что ростовчане ранее плавали на надувном матрасе по подтопленным улицам.