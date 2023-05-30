Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Эксперт рассказал Rostov.aif, что после этой даты погода стабилизируется, однако из-за обилия осадков в области еще около недели будут возникать грозы. В разных районах могут появиться облака, но после дождя они начнут рассеивается после падения температуры.
Климатолог уверен, что данный метеорологический процесс продлится примерно до 10 июня.
Ранее таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.