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Ростовский климатолог Иошпа рассказал, когда закончатся сильные дожди в июне

30 мая 2023, 13:35
Фото: unsplash
Ростовский климатолог Иошпа рассказал, когда закончатся сильные дожди в июне
В Ростовской области уже несколько дней продолжаются сильные дожди, которые прекратятся только к 3 июня, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Эксперт рассказал Rostov.aif, что после этой даты погода стабилизируется, однако из-за обилия осадков в области еще около недели будут возникать грозы. В разных районах могут появиться облака, но после дождя они начнут рассеивается после падения температуры.

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Климатолог уверен, что данный метеорологический процесс продлится примерно до 10 июня.

Ранее таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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