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Семь детей и взрослый пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

30 мая 2023, 14:06
Фото: 1MI
Семь детей и взрослый пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону во вторник, 30 мая, на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, сообщили в региональном УМЧС.

На улице Пойменной в 16.45 рухнула трибуна, из-за чего пострадали восемь человек. Среди них семь детей и одна взрослая женщина.

«Женщина находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели, обстановка уточняется», — уточнили в управлении.

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О том, в каком состоянии находятся дети, информации нет.

Ранее глава СКР Бастрыкин отреагировал на обрушение потолка в доме в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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