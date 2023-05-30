Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
На улице Пойменной в 16.45 рухнула трибуна, из-за чего пострадали восемь человек. Среди них семь детей и одна взрослая женщина.
«Женщина находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели, обстановка уточняется», — уточнили в управлении.
О том, в каком состоянии находятся дети, информации нет.
Ранее глава СКР Бастрыкин отреагировал на обрушение потолка в доме в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.