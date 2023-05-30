Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Площадь благоустроенной территории двора комплекса более трех тысяч квадратных метров, поэтому выполнение работ на большой для многоквартирного комплекса территории является интересным опытом для ландшафтного архитектора.
У нас была цель сделать картинку во дворе красивой в любое время. Учитывали и то, что идет этап заселения. Поэтому владельцы жилья могут уже сейчас наслаждаться благоустроенной территорией, хотя до сдачи осталось несколько месяцев. Здесь приятно находиться даже во время проведения строительных работ.
Двор условно поделен на две части, в одной высажены солнцелюбивые и засухоустойчивые растения. А во второй части находятся растения, которым комфортно в тени и они добавляют цвет — белый, желтый, красный и так далее.
Во время подбора растений учитывалось, чтобы они не вызывали аллергию у людей. Практически все они гипоаллергенные, в том числе растущие сквозь паркинг девятиметровые платаны.
Свободно и безопасно здесь могут проводить время и дети, так как растения, о которые можно уколоться убрали в недоступные места. Это касается шипов барбариса, а само растение придает ярких красок.
Ландшафтный дизайн должен сочетаться с элементами двора, из-за этого в комплексе сделали деревянные беседки, площадки для детей и минималистичные клумбы.
Подобранные растения сочетаются с архитектурой дома. Так, цветочные клумбы повторяют цветовую гамму кирпича каждого здания: пузыреплодник отвечает за коричневый цвет, дерен с белыми листами, белая гортензия и жасмин подчеркивают светлый кирпич и акцентируют внимание на графитовую отделку здания.
А за счет можжевельников удалось создать живую изгородь, высота которой будет достигать трех метров. В результате созданный дизайн является единым продолжением комплекса, создавая акцентные детали.
В дальнейшем планируется провести озеленение территории, где сейчас подходит к концу строительство последнего третьего этапа ЖК. В целом ландшафт продолжит архитектуру двора, акцент будет сделан на разнообразии цветов и травяных растений.
Здесь же появятся большая ель и амфитеатр, где смогут проводить время жильцы. А в следующем сезоне высадим крокусы, тюльпаны, нарциссы. Ведь весной мы все так ждем появления ярких красок.
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