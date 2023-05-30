Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове

У нас была цель сделать картинку во дворе красивой в любое время. Учитывали и то, что идет этап заселения. Поэтому владельцы жилья могут уже сейчас наслаждаться благоустроенной территорией, хотя до сдачи осталось несколько месяцев. Здесь приятно находиться даже во время проведения строительных работ.