rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

Создание авиакластера «Родина неба» под Ростовом планируют закончить в 2025 году

30 мая 2023, 13:10
Фото: J. S. (Steve) Bond/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Создание авиакластера «Родина неба» под Ростовом планируют закончить в 2025 году
В Аксайском районе Ростовской области строительство авиакластера «Родина неба» обещают закончить к концу 2025 года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию Аксайского района сообщил, что строительство авиакластера «Родина неба» планируют закончить к концу 2025 года. При этом, по данным издания, реализация проекта рассчитана на срок до мая 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию и вовсе планировали в следующем году.

По словам представителей администрации, создание авиакластера должно привлечь к Ленинское сельское поселение поток туристов, а также создать рабочие места.

В Ростовской области ищут подрядчика для строительства авиакластера «Патриот»
Узнать подробнее
Фото: vk.com/aksayland161

Напомним, в апреле сообщалось, что в «Родине неба» уже ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов, по завершению работ над проектом здесь появится собственная школа пилотов, ангары для авиационных видов спорта, прогулочная зона с видовыми террасами и другие интересные объекты.

Читайте также:
Ростов вошел в топ-5 самых дорогих городов для туристовКруиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской областиТуристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре»
#Происшествие#Туризм#Инвестиции#Гражданская авиация#Авиация Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Батайск#Аксайский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50