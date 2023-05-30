Создание авиакластера «Родина неба» под Ростовом планируют закончить в 2025 году

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию Аксайского района сообщил, что строительство авиакластера «Родина неба» планируют закончить к концу 2025 года. При этом, по данным издания, реализация проекта рассчитана на срок до мая 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию и вовсе планировали в следующем году.
По словам представителей администрации, создание авиакластера должно привлечь к Ленинское сельское поселение поток туристов, а также создать рабочие места.
Напомним, в апреле сообщалось, что в «Родине неба» уже ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов, по завершению работ над проектом здесь появится собственная школа пилотов, ангары для авиационных видов спорта, прогулочная зона с видовыми террасами и другие интересные объекты.