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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

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Спасатель Белков рассказал, что делать, если начинала падать трибуна

30 мая 2023, 15:03
Фото: U.S. Navy/cc0/wikimedia.org
Спасатель рассказал, что делать, если упала трибуна
Ростовчанам не следует находиться вблизи незакрепленных конструкций во время ураганного ветра, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

Напомним, 30 мая из-за сильного ветра на Гребном канале обрушилась трибуна со зрителями. Один человек погиб.

По словам Артема Белкова, сидеть на незакрепленной трибуне – плохая идея даже в хорошую погоду.

«Люди – это живой перемещающийся вес, центр тяжести непостоянный. По-хорошему, трибуна должна быть укреплена при помощи бетонной заливки, она не должна шататься или быть просто утяжеленной», - объясняет спасатель.

На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
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Фото: МЧС

Как рассказал Артем Белков, момент падения трибуны происходит быстро, и неподготовленный человек может не успеть ничего предпринять.

«Для начала просто встаньте и спокойным шагом уйдите с трибуны, как только вы заметили, что ее начало покачивать от ветра или чего-то еще. Если падение все-таки началось, не пытайтесь спасать падающий телефон или сумку. Спасайте себя: сгруппируйтесь – так будет меньше повреждений при падении. Обхватите руками голову и шею. Если до земли не далеко – падайте на руки», - советует спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер.

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