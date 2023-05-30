Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Напомним, 30 мая из-за сильного ветра на Гребном канале обрушилась трибуна со зрителями. Один человек погиб.
По словам Артема Белкова, сидеть на незакрепленной трибуне – плохая идея даже в хорошую погоду.
«Люди – это живой перемещающийся вес, центр тяжести непостоянный. По-хорошему, трибуна должна быть укреплена при помощи бетонной заливки, она не должна шататься или быть просто утяжеленной», - объясняет спасатель.
Как рассказал Артем Белков, момент падения трибуны происходит быстро, и неподготовленный человек может не успеть ничего предпринять.
«Для начала просто встаньте и спокойным шагом уйдите с трибуны, как только вы заметили, что ее начало покачивать от ветра или чего-то еще. Если падение все-таки началось, не пытайтесь спасать падающий телефон или сумку. Спасайте себя: сгруппируйтесь – так будет меньше повреждений при падении. Обхватите руками голову и шею. Если до земли не далеко – падайте на руки», - советует спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер.