«Для начала просто встаньте и спокойным шагом уйдите с трибуны, как только вы заметили, что ее начало покачивать от ветра или чего-то еще. Если падение все-таки началось, не пытайтесь спасать падающий телефон или сумку. Спасайте себя: сгруппируйтесь – так будет меньше повреждений при падении. Обхватите руками голову и шею. Если до земли не далеко – падайте на руки», - советует спасатель.