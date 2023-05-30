Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Напомним, что при обрушении трибун на территории Гребного канала в Ростове одна женщина погибла и пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Среди них большинство детей.
По словам занимающихся на Гребном канале в Ростове спортсменов, конструкции трибун изначально вызывали вопросы.
«Они настолько хлипкие и ненадежные, что даже когда один человек садился — трибуны шатались и двигались во все стороны. К тому же они не были закреплены. Могли в любой момент обвалиться», — делятся мнением спортсмены.
Тем более, отмечают собеседники, металл у конструкций тонкий, а креплений не оказалось.
Ранее RostovGazeta сообщала, что двое детей находятся в очень тяжелом состоянии после падения с трибун.