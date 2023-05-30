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Спортсмены рассказали, почему обрушились трибуны на Гребном канале в Ростове

30 мая 2023, 15:37
Фото: МЧС
Трибуны, установленные на Гребном канале, изначально были очень хлипкими, и за ними никто не следил, сообщили RostovGazeta на условиях анонимности спортсмены.

Напомним, что при обрушении трибун на территории Гребного канала в Ростове одна женщина погибла и пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Среди них большинство детей.

По словам занимающихся на Гребном канале в Ростове спортсменов, конструкции трибун  изначально вызывали вопросы.

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«Они настолько хлипкие и ненадежные, что даже когда один человек садился — трибуны шатались и двигались во все стороны. К тому же они не были закреплены. Могли в любой момент обвалиться», — делятся мнением спортсмены.

Тем более, отмечают собеседники, металл у конструкций тонкий, а креплений не оказалось. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что двое детей находятся в очень тяжелом состоянии после падения с трибун. 

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