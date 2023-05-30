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Сразу три района Ростова накрыло ливнями и градом размером с горох 30 мая

30 мая 2023, 13:32
Фото: Ludek/cc by/wikimedia.org
Сразу три района Ростова накрыло ливнями и градом размером с горох 30 мая
В Ростове Западный жилой массив и Первомайский район накрыло ливнями и градом 30 мая, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Во вторник, 30 мая, жители Ростова-на-Дону сообщили, что к вечеру город накрыло тяжелыми ливнями и градом размером с горох.

Жители Железнодорожного, Советского и Первомайского районов Ростова сразу начали делиться в соцсетях видео залитых дождем улиц, а жители микрорайона Сельмаш рассказали, что кроме дождя выпадает град с льдинами, размером не меньше горошины.

МЧС предупредили жителей Ростовской области о ливнях, граде и ураганном ветре 30 мая
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Напомним, что в Ростовской области до конца суток 30 мая действует штормовое предупреждение, а потому дончанам следует быть осторожными во время пребывания на улице и нахождения за рулем автомобиля из-за обильных осадков и снижения видимости.

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