Сразу три района Ростова накрыло ливнями и градом размером с горох 30 мая

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Во вторник, 30 мая, жители Ростова-на-Дону сообщили, что к вечеру город накрыло тяжелыми ливнями и градом размером с горох.
Жители Железнодорожного, Советского и Первомайского районов Ростова сразу начали делиться в соцсетях видео залитых дождем улиц, а жители микрорайона Сельмаш рассказали, что кроме дождя выпадает град с льдинами, размером не меньше горошины.
Напомним, что в Ростовской области до конца суток 30 мая действует штормовое предупреждение, а потому дончанам следует быть осторожными во время пребывания на улице и нахождения за рулем автомобиля из-за обильных осадков и снижения видимости.