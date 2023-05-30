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Стала известна личность погибшей женщины при обрушении трибун в Ростове

30 мая 2023, 16:31
Фото: Luyen Chou/cc by/flickr.com
Стала известна личность погибшей женщины при обрушении трибун в Ростове
В Ростове-на-Дону погибшая при обрушении трибун женщина оказалась матерью одного из участников турнира, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Во время футбольного матча среди детей из-за сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых находилось около 30 человек. В результате происшествия пострадали более 20 детей и взрослых, одна из женщин позже скончалась от полученных травм. Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.

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По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства. Теперь Telegram-канал написал, что погибшая являлась жительницей Батайска и приехала поболеть за сына.

«Она сильно ударилась головой, ей раздробило грудь. Приехавшие на место медики не смогли спасти», — сказано в сообщении. Официальной информации о личности женщины не поступало, она уточняется.

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