Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Во время футбольного матча среди детей из-за сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых находилось около 30 человек. В результате происшествия пострадали более 20 детей и взрослых, одна из женщин позже скончалась от полученных травм. Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства. Теперь Telegram-канал написал, что погибшая являлась жительницей Батайска и приехала поболеть за сына.
«Она сильно ударилась головой, ей раздробило грудь. Приехавшие на место медики не смогли спасти», — сказано в сообщении. Официальной информации о личности женщины не поступало, она уточняется.