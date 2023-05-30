Во время футбольного матча среди детей из-за сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых находилось около 30 человек. В результате происшествия пострадали более 20 детей и взрослых, одна из женщин позже скончалась от полученных травм. Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.