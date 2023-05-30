Стало известно, куда госпитализировали раненных детей и взрослых с Гребного канала

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Telegram-канал Don_Mash объявил, что все дети, которые пострадали при падении трибун Гребного канала «Дон», отправятся в больницу №20 для осмотров и получения помощи медикам.
Напомним, всего пару часов назад на левом берегу Дона произошла трагедия. Во время детского футбольного матча ветер снес трибуну, на которой сидели взрослые с детьми, пострадали 15 зрителей. Одна женщина погибла.
Теперь правоохранительные органы начали расследования для выяснения обстоятельств произошедшего и поисков виновников трагедии.