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Стало известно, куда госпитализировали раненных детей и взрослых с Гребного канала

30 мая 2023, 15:19
Фото: 1MI
Стало известно, куда госпитализировали ростовчан, пострадавших на Гребном канале

В Ростове детей, пострадавших при обрушении трибун, отправили в больницу №20

В Ростове о детях, которые пострадали при обрушении трибун Гребного канала «Дон», позаботятся врачи городской больницы №20, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash объявил, что все дети, которые пострадали при падении трибун Гребного канала «Дон», отправятся в больницу №20 для осмотров и получения помощи медикам.

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Напомним, всего пару часов назад на левом берегу Дона произошла трагедия. Во время детского футбольного матча ветер снес трибуну, на которой сидели взрослые с детьми, пострадали 15 зрителей. Одна женщина погибла.

Теперь правоохранительные органы начали расследования для выяснения обстоятельств произошедшего и поисков виновников трагедии.

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