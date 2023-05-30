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Стало известно о состоянии раненых при падении трибун детей в Ростове

30 мая 2023, 17:13
Фото: 73.mchs.gov.ru
Стало известно о состоянии раненых при падении трибун детей в Ростове
В Ростове-на-Дону четыре ребенка, которые пострадали при падении трибуны, находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал уточнил, что одного пострадавшего реанимируют, так как у него пробита голова. Говорится, что всего в больницу доставили 15 мальчиков с закрытыми травмами головы, сейчас их обследуют.

Напомним, что всего ранения получили более 20 человек, одна женщина скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Обрушившуюся 30 мая на Гребном канале трибуну в Ростове установили в 2018 году
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Происшествие случилось днем во вторник, когда на Гребном канале из-за сильного ветра рухнули трибуны. Это произошло во время футбольного матча между детьми 2010-11 года рождения.

Сейчас по факту случившегося проверку проводит прокуратура.

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