Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Канал уточнил, что одного пострадавшего реанимируют, так как у него пробита голова. Говорится, что всего в больницу доставили 15 мальчиков с закрытыми травмами головы, сейчас их обследуют.
Напомним, что всего ранения получили более 20 человек, одна женщина скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Происшествие случилось днем во вторник, когда на Гребном канале из-за сильного ветра рухнули трибуны. Это произошло во время футбольного матча между детьми 2010-11 года рождения.
Сейчас по факту случившегося проверку проводит прокуратура.