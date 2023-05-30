Напомним, что ЧП произошло днем 30 мая на стадионе спортивной школе на Гребном канале. Во время юношеского турнира по футболу погода резко испортилась, взрослые и дети поспешили укрыться на трибуне. Она оказалась незакрепленной и от порыва ветра конструкцию повалило.