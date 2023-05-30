Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Напомним, что ЧП произошло днем 30 мая на стадионе спортивной школе на Гребном канале. Во время юношеского турнира по футболу погода резко испортилась, взрослые и дети поспешили укрыться на трибуне. Она оказалась незакрепленной и от порыва ветра конструкцию повалило.
Изначально сообщалось о семи пострадавших детях и одной погибшей женщине. Позднее данные о пострадавших постоянно уточнялись, по последней информации, озвученной губернатором Василием Голубевым, во время ЧП были ранены 26 человек, включая погибшую Людмилу Алиеву.
ФАН сообщает что в последний раз эту трибуну ремонтировали в 2017 году. Согласно данным источника СМИ, на ремонт трибуны потребовалось 2 437 369 рублей.
Ранее в Сети опубликовали список пострадавших при обрушении трибуны. Губернатор Василий Голубев посетил раненных ребят в больнице.