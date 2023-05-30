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Стало известно, сколько потратили на ремонт рухнувшей 30 мая трибуны в Ростове

30 мая 2023, 20:03
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Стало известно, сколько потратили на ремонт рухнувшей 30 мая трибуны в Ростове
Рухнувшую 30 мая на Гребном канале «Дон» трибуну в последний раз ремонтировали в 2017 году, сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что ЧП произошло днем 30 мая на стадионе спортивной школе на Гребном канале. Во время юношеского турнира по футболу погода резко испортилась, взрослые и дети поспешили укрыться на трибуне. Она оказалась незакрепленной и от порыва ветра конструкцию повалило.

Изначально сообщалось о семи пострадавших детях и одной погибшей женщине. Позднее данные о пострадавших постоянно уточнялись, по последней информации, озвученной губернатором Василием Голубевым, во время ЧП были ранены 26 человек, включая погибшую Людмилу Алиеву.

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ФАН сообщает что в последний раз эту трибуну ремонтировали в 2017 году. Согласно данным источника СМИ, на ремонт трибуны потребовалось 2 437 369 рублей.

Ранее  в Сети опубликовали список пострадавших при обрушении трибуны. Губернатор Василий Голубев посетил раненных ребят в больнице.

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