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«Страх за детей»: эксперт рассказал, почему ростовчане опасаются Гребного канала

30 мая 2023, 16:55
Фото: МЧС

Эксперт заявил, что ростовчане опасаются Гребного канала

В редакцию RostovGazeta обратился авторитетный эксперт, знакомый с ситуацией при реконструкции Гребного канала в Ростове. На условии анонимности, он рассказал, что обрушение трибун от порыва ветра — это только первая ласточка.

Напомним, что сегодня на Гребном канале погибла женщина и пострадали множество детей и взрослых из-за обрушившихся трибун.

Собеседник делится мнением, что просто так сдуть ветром трибуны не могло — это произошло потому, что при построении конструкций не соблюдались нормы и правила.

«Подобное уже было, когда при реконструкции Гребного канала вокруг него ставили забор. Забор должен был быть полностью железным. Только когда стали проверять — оказалось, что вместо железа использовали простые алюминиевые трубки», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, обрушившиеся трибуны на Гребном канале — это только первая ласточка, поскольку таких конструкций там установлено много. Спикер полагает, что подобная трагедия может случиться снова практически в любом месте.

«Сейчас на Гребном канале обеспокоены все — и родители, и тренеры, и спортсмены. У всех страх за детей. Как с ними здесь заниматься, если непонятно, что понастроено», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале выросло до 21 человека. 

В МЧС объявили, что число пострадавших на Гребном канале выросло до 21 человека
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