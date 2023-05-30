Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Напомним, что сегодня на Гребном канале погибла женщина и пострадали множество детей и взрослых из-за обрушившихся трибун.
Собеседник делится мнением, что просто так сдуть ветром трибуны не могло — это произошло потому, что при построении конструкций не соблюдались нормы и правила.
«Подобное уже было, когда при реконструкции Гребного канала вокруг него ставили забор. Забор должен был быть полностью железным. Только когда стали проверять — оказалось, что вместо железа использовали простые алюминиевые трубки», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, обрушившиеся трибуны на Гребном канале — это только первая ласточка, поскольку таких конструкций там установлено много. Спикер полагает, что подобная трагедия может случиться снова практически в любом месте.
«Сейчас на Гребном канале обеспокоены все — и родители, и тренеры, и спортсмены. У всех страх за детей. Как с ними здесь заниматься, если непонятно, что понастроено», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале выросло до 21 человека.