Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
В Таганроге туристам советуют посетить дом помещика Шаронова, который создали по проекту Федора Шехтеля. В данный момент в здании находится единственный в РФ музей градостроительства и быта.
«Парадный вход оформлен архитектурным „кокошником“. Фриз облицован керамической плиткой и мозаичными панно», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ВШБ.
Также в топ-5 попали Выборг, Владивосток, Самара и Рыбинск. В них есть уникальные памятники архитектуры в стиле модерн.
Напомним, что туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года