rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

Таганрог вошел в топ-5 городов в России в стиле модерн

30 мая 2023, 06:29
Фото: Alexxx Malev/cc by sa/flickr.com
Таганрог вошел в топ-5 городов в России в стиле модерн
Таганрог попал в пятерку городов страны для любителей архитектуры в стиле модерн, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса.

В Таганроге туристам советуют посетить дом помещика Шаронова, который создали по проекту Федора Шехтеля. В данный момент в здании находится единственный в РФ музей градостроительства и быта.

Ростовскую область признали одним из лучших регионов для молодежного туризма
Узнать подробнее

«Парадный вход оформлен архитектурным „кокошником“. Фриз облицован керамической плиткой и мозаичными панно», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ВШБ.

Также в топ-5 попали Выборг, Владивосток, Самара и Рыбинск. В них есть уникальные памятники архитектуры в стиле модерн.

Напомним, что туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года

Читайте также:
Ростовскую область признали одним из лучших регионов для молодежного туризмаРостовскую область признали одним из лучших регионов для молодежного туризмаНе нужен нам берег турецкий! Как коронавирус повлиял на развитие внутреннего туризма
#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Красивые места Таганрога#Туристы в Таганроге#Музей в Таганроге
Подпишитесь
«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды
Сегодня, 06:57
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году
Вчера, 12:14
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50