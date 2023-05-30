Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Сейчас следователи осматривают место происшествия. После проведения осмотра будет решен вопрос об уголовном деле.
Напомним, сильными порывами ветра во вторник снесло трибуну во время футбольного матча. Всего пострадали 15 человек, в том числе 10 детей.
Известно, что погибла одна женщина от полученных травм. Сейчас медики оказывают помощь всем раненым, из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее спасатель Белков рассказал, что делать, если начинала падать трибуна.