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Уголовное дело могут завести после обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове

30 мая 2023, 15:29
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Уголовное дело могут завести после обрушение трибуны в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела после обрушения трибуны на Гребном канале, сообщили в региональном УСКР.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. После проведения осмотра будет решен вопрос об уголовном деле.

Напомним, сильными порывами ветра во вторник снесло трибуну во время футбольного матча. Всего пострадали 15 человек, в том числе 10 детей. 

Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии после падения трибун в Ростове
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Известно, что погибла одна женщина от полученных травм. Сейчас медики оказывают помощь всем раненым, из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии. 

Ранее спасатель Белков рассказал, что делать, если начинала падать трибуна.

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