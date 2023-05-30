Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Около 16.25 мск сотрудники МЧС получили вызов с территории Гребного канала «Дон» о несчастном случае. Уже почти 1,5 часа в Ростове шел обещанный ливень, который сопровождался градом и сильным ветром.
По предварительной информации, во время футбольного матча между юношескими командами ФК «Ростов» и «Батайск» погода резко изменилась, и подростки со зрителями были вынуждены прервать матч и спрятаться от ливня под трибунами.
В этот момент ветер повалил трибуны на 30 зрителей и игроков, пострадали восемь человек — семь детей и одна женщина. Спустя несколько минут МЧС сообщили о гибели взрослой дончанки.
После сообщения о гибели ростовчанки ситуация на Гребном канале «Дон» накалилась. К месту происшествия немедленно выехали экстренные службы, правоохранительные органы, медики и представители областных ведомств, а в соцсетях стали появляться первые кадры с места ЧС. Именно тогда стало известно, что трибуны были переносными и не были надежно закреплены на стадионе.
Первым из представителей власти ситуацию прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, который заявил, что число пострадавших увеличилось до 10 человек. Через несколько минут, по словам губернатора Василия Голубева, жертв стало уже 15. После этого количество жертв продолжает расти, по последним данным, их уже 26 человек — это почти все зрители, что находились на трибунах.
К вечеру стало известно, что число пострадавших выросло до 26 человек, 15 из которых составляют дети, получившие закрытые травмы головы.
13 детей в настоящий момент находятся в горбольнице №20 Ростова-на-Дону, где получают квалифицированную медицинскую помощь. Четверо из 13 мальчиков находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, один из них уже попал в операционную из-за черепно-мозговой травмы.
К месту ЧС незамедлительно прибыли сотрудники прокуратуры, которые организовали проверку соблюдения требований федерального законодательства, чтобы в дальнейшем принять необходимые меры прокурорского реагирования.
По словам, и. о. прокурора Кировского района Ростова в настоящий момент неизвестно, кто отвечал за закрепление трибун во избежание подобных ситуаций. И теперь правоохранителям предстоит восстановить картину произошедшего, чтобы установить обстоятельства трагедии.
Между тем глава донского Минспорта заявил, что если виновника найдут — он обязательно понесет ответственность за содеянное.
Теперь, по данным пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области, по факту трагедии завели уголовное дело по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
RostovGazeta продолжит следить за развитием событий, данные будут обновляться.