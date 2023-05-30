Первым из представителей власти ситуацию прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, который заявил, что число пострадавших увеличилось до 10 человек. Через несколько минут, по словам губернатора Василия Голубева, жертв стало уже 15. После этого количество жертв продолжает расти, по последним данным, их уже 26 человек — это почти все зрители, что находились на трибунах.