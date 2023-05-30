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«Как после бомбежки»: в больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Ростове

30 мая 2023, 16:31
Фото: 1MI
В больнице №20 Ростова рассказали о состоянии детей, пострадавших на Гребном канале

В больнице №20 Ростова рассказали о состоянии детей, пострадавших на Гребном канале

В Ростове в больнице №20 оказывают помощь детям, пострадавшим при обрушении трибун на Гребном канале «Дон» 30 мая, подробностями о состоянии детей поделились донские СМИ.

Telegram-канал газеты «Молот» рассказал, что все 10 детей, пострадавших при обрушении трибун, были одеты в форму команды ФК «Батайск», когда их доставили в больницу, и выглядели так, словно попали под «бомбежку».

В Ростове число жертв обрушения трибун на Гребном канале выросло до 18 человек
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При этом три мальчика-подростка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок уже находится в операционной из-за ЧМТ, полученной в результате падения трибун.

«Остальных пострадавших распределили в другие отделения больницы», — уточнил источник издания.

Напомним, тремя часами ранее сильный ветер опрокинул трибуну на детском футбольном матче. В результате происшествия погибла одна женщина, пострадали еще 17 человек.

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