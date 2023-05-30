«Как после бомбежки»: в больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Ростове

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Telegram-канал газеты «Молот» рассказал, что все 10 детей, пострадавших при обрушении трибун, были одеты в форму команды ФК «Батайск», когда их доставили в больницу, и выглядели так, словно попали под «бомбежку».
При этом три мальчика-подростка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок уже находится в операционной из-за ЧМТ, полученной в результате падения трибун.
«Остальных пострадавших распределили в другие отделения больницы», — уточнил источник издания.
Напомним, тремя часами ранее сильный ветер опрокинул трибуну на детском футбольном матче. В результате происшествия погибла одна женщина, пострадали еще 17 человек.