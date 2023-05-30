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В I квартале 2023 года зафиксировано снижение цен на обувь

30 мая 2023, 09:39
Согласно обзору рынка, подготовленному Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), розничные цены на обувь в I квартале 2023 года снизились в среднем на 13%.

Об этом сообщают "Известия". Снижение цен объясняется эффектом "высокой базы" прошлого года, когда стоимость обуви значительно возросла.

В то же время зафиксирован рост продаж некоторых видов обуви в текущем периоде: продажи тапочек увеличились на 19%, кед на 17%, сандалий на 12%. Однако в целом объем продаж в I квартале снизился на 3,3% и составил 41 миллион пар обуви.

Стремительное развитие российского производства обуви также отражается в отчете: объем производства внутри страны увеличился до 42,7 миллионов пар по сравнению с 36 миллионами пар в предыдущем году, в то время как объем импорта снизился с 101,7 миллиона пар до 99,8 миллиона пар обуви.

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