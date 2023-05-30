В I квартале 2023 года зафиксировано снижение цен на обувь

Стремительное развитие российского производства обуви также отражается в отчете: объем производства внутри страны увеличился до 42,7 миллионов пар по сравнению с 36 миллионами пар в предыдущем году, в то время как объем импорта снизился с 101,7 миллиона пар до 99,8 миллиона пар обуви.