В I квартале 2023 года зафиксировано снижение цен на обувь

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Об этом сообщают "Известия". Снижение цен объясняется эффектом "высокой базы" прошлого года, когда стоимость обуви значительно возросла.
В то же время зафиксирован рост продаж некоторых видов обуви в текущем периоде: продажи тапочек увеличились на 19%, кед на 17%, сандалий на 12%. Однако в целом объем продаж в I квартале снизился на 3,3% и составил 41 миллион пар обуви.
Стремительное развитие российского производства обуви также отражается в отчете: объем производства внутри страны увеличился до 42,7 миллионов пар по сравнению с 36 миллионами пар в предыдущем году, в то время как объем импорта снизился с 101,7 миллиона пар до 99,8 миллиона пар обуви.