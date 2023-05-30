Во вторник, 30 мая, в Ростове-на-Дону около 16.25 мск стало известно, что на Гребном канале «Дон» рухнули трибуны со зрителями, унесенные сильным ветром. В первый час количество пострадавших составляло восемь человек, теперь же их число выросло почти в три раза.