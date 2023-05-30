Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Во вторник, 30 мая, в Ростове-на-Дону около 16.25 мск стало известно, что на Гребном канале «Дон» рухнули трибуны со зрителями, унесенные сильным ветром. В первый час количество пострадавших составляло восемь человек, теперь же их число выросло почти в три раза.
К 19.10 мск в МЧС сообщили, что травмы получил 21 человек, 15 несовершеннолетних граждан и шестеро взрослых, включая одну погибшую женщину.
Ранее в больнице Ростова рассказали о состоянии юных футболистов, ставших жертвами инцидента на Гребном канале.