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В МЧС объявили, что число пострадавших на Гребном канале выросло до 21 человека

30 мая 2023, 16:42
Фото: 46.mchs.gov.ru
В МЧС объявили, что число пострадавших на Гребном канале выросло до 21 человека
В Ростове-на-Дону число людей, травмированных при падении трибун, составило больше 20 человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 30 мая, в Ростове-на-Дону около 16.25 мск стало известно, что на Гребном канале «Дон» рухнули трибуны со зрителями, унесенные сильным ветром. В первый час количество пострадавших составляло восемь человек, теперь же их число выросло почти в три раза.

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К 19.10 мск в МЧС сообщили, что травмы получил 21 человек, 15 несовершеннолетних граждан и шестеро взрослых, включая одну погибшую женщину.

Ранее в больнице Ростова рассказали о состоянии юных футболистов, ставших жертвами инцидента на Гребном канале.

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