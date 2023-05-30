rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Изображение материала

В Ростове число пострадавших при обрушении трибун выросло до 9 человек

30 мая 2023, 14:41
Фото: МЧС по Ростовской обл
В Ростове число пострадавших при обрушении трибун выросло до 9 человек
МЧС объявили о росте числа пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону, подробности предоставила пресс-служба ведомства.

Вечером вторника, 30 мая, стало известно, что в Ростове на левом берегу Дона на территории Гребного канала произошел несчастный случай. Обрушились трибуны с 30 зрителями соревнований по футболу среди детей 12-13 лет. Во время матча команд «Ростов» и «Батайск» трибуны унесло ветром, пострадали девять человек: мужчина, женщина и семь детей.

Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 мая
Узнать подробнее

МЧС уже сообщили о гибели женщины, остальных пострадавших передали медикам.

Данные об обстоятельствах и причинах происшествия будут уточняться.

Читайте также:
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветерВ Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном каналеЖенщина скончалась и семь детей ранены после обрушения трибуны в Ростове днем 30 мая
#Происшествие#Дети#Гибель человека#Здоровье#Сильный ветер#Погода в Ростове#Гребной канал в Ростове#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50