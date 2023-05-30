В Ростове число пострадавших при обрушении трибун выросло до 9 человек

Вечером вторника, 30 мая, стало известно, что в Ростове на левом берегу Дона на территории Гребного канала произошел несчастный случай. Обрушились трибуны с 30 зрителями соревнований по футболу среди детей 12-13 лет. Во время матча команд «Ростов» и «Батайск» трибуны унесло ветром, пострадали девять человек: мужчина, женщина и семь детей.