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В Ростове число жертв обрушения трибун на Гребном канале выросло до 18 человек

30 мая 2023, 16:03
Фото: 1MI
В Ростове число жертв обрушения трибун на Гребном канале выросло до 18 человек
Глава донского Минспорта Самвел Аракелян заявил, что при обрушении трибун ранило уже 18 человек, подробностями поделился портал ТАСС.

В своем комментарии СМИ Самвел Аракелян объявил, что число взрослых, пострадавших во время штормового ветра на Гребном канале «Дон», увеличилось до восьми человек.

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По последним данным жертвами инцидента стали уже 18 человек, 10 из них дети. Глава донского Минспорта уточнил, что 17 человек уже госпитализировали. Состояние одного из подростков оценивают как тяжелое, остальные 16 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, одна из зрителей погибла в результате обрушения трибун.

Теперь по факту происшествия могут возбудить уголовное дело.

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