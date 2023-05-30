По последним данным жертвами инцидента стали уже 18 человек, 10 из них дети. Глава донского Минспорта уточнил, что 17 человек уже госпитализировали. Состояние одного из подростков оценивают как тяжелое, остальные 16 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.