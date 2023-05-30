Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В своем комментарии СМИ Самвел Аракелян объявил, что число взрослых, пострадавших во время штормового ветра на Гребном канале «Дон», увеличилось до восьми человек.
По последним данным жертвами инцидента стали уже 18 человек, 10 из них дети. Глава донского Минспорта уточнил, что 17 человек уже госпитализировали. Состояние одного из подростков оценивают как тяжелое, остальные 16 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, одна из зрителей погибла в результате обрушения трибун.
Теперь по факту происшествия могут возбудить уголовное дело.