В Ростове ищут виновника обрушения трибун на Гребном канале «Дон» 30 мая

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Портал 161.py со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Кировского района Ростова сообщил, что правоохранительные органы начали поиски лица, ответственного за обрушение трибун 30 мая.
«Пока нет сведений, кто отвечал за укрепление трибуны, сейчас это всё устанавливается», — цитирует и. о. прокурора издание.
Напомним, 30 мая в Ростове штормовой обрушил трибуны со зрителями детского футбольного матча, травмы разной степени тяжести получили 15 человек, одна женщина трагически погибла. По последней информации, расследованием обстоятельств занимается прокуратура, Следком Ростовской области примет решение о возбуждении уголовного дела по итогам проверки.