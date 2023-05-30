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В Ростове-на-Дону накажут перевозчиков за срыв перевозок болельщиков

30 мая 2023, 09:06
Фото: ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону накажут перевозчиков за срыв перевозок болельщиков
В Ростове-на-Дону привлекут к ответственности двух перевозчиков, сорвавших трансфер футбольных болельщиков, сообщают СМИ.

Напомним, что для перевозки болельщиков в день матча «Ростов» — «Ахмат» должны были организовать автобусы. Однако фанаты рассказали, что с трудом могли уехать на автобусе после завершения матча.

Перевозчик «РТК» потерял сразу три автобусных маршрута в Ростове из-за нарушений
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Болельщики за 40 минут увидели только два автобуса. В администрации города рассказали Donnews, что в тот день перевозчики нарушили расписание и увеличили интервал движения транспорта.

«Власти пообещали оштрафовать перевозчиков „АТП №5“ и „Янтарь 1“. Они обслуживают маршруты №49 и 65А, которые проходят через „Ростов-Арену“, — сказано в сообщении.

Ранее перевозчик «РТК» потерял сразу три автобусных маршрута в Ростове из-за нарушений. 

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