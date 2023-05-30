Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что для перевозки болельщиков в день матча «Ростов» — «Ахмат» должны были организовать автобусы. Однако фанаты рассказали, что с трудом могли уехать на автобусе после завершения матча.
Болельщики за 40 минут увидели только два автобуса. В администрации города рассказали Donnews, что в тот день перевозчики нарушили расписание и увеличили интервал движения транспорта.
«Власти пообещали оштрафовать перевозчиков „АТП №5“ и „Янтарь 1“. Они обслуживают маршруты №49 и 65А, которые проходят через „Ростов-Арену“, — сказано в сообщении.
Ранее перевозчик «РТК» потерял сразу три автобусных маршрута в Ростове из-за нарушений.