В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Вечером 30 мая в Ростове начал идти обещанный ливень, который сопровождается градом и грозой. Очевидцы сообщают, что ливневые стоки уже затопили улицу Малиновского.
Что касается центра города, Telegrаm-канал «Это Ростов!» со ссылкой на подписчиков рассказал, что ливень затопил около 10 автомобилей, припаркованных под Ворошиловским мостом вдоль улицы Донской.
На фотографиях, которые прислали ростовчане, видно не меньше восьми иномарок, затопленных выше уровня колеса. Дождь еще идет, а потому неизвестно, что будет с автомобилями, когда он закончится.
Напомним, во время дождей жителям Ростова-на-Дону рекомендуется на парковать автомобили на улицах, расположенных в низинах городского ландшафта, чтобы избежать подтопления транспортных средств.