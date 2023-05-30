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В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей

30 мая 2023, 14:19
Фото: ТГ канал etorostov
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей

В Ростове под Ворошиловским мостом ливнем затопило около 10 автомобилей 30 мая

В Ростове на улице Донской затопило автомобили, припаркованные под Ворошиловским мостом, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Вечером 30 мая в Ростове начал идти обещанный ливень, который сопровождается градом и грозой. Очевидцы сообщают, что ливневые стоки уже затопили улицу Малиновского.

Что касается центра города, Telegrаm-канал «Это Ростов!» со ссылкой на подписчиков рассказал, что ливень затопил около 10 автомобилей, припаркованных под Ворошиловским мостом вдоль улицы Донской.

Сразу три района Ростова накрыло ливнями и градом размером с горох 30 мая
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На фотографиях, которые прислали ростовчане, видно не меньше восьми иномарок, затопленных выше уровня колеса. Дождь еще идет, а потому неизвестно, что будет с автомобилями, когда он закончится.

Напомним, во время дождей жителям Ростова-на-Дону рекомендуется на парковать автомобили на улицах, расположенных в низинах городского ландшафта, чтобы избежать подтопления транспортных средств.

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