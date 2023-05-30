Во вторник, 30 мая, в Ростове около 16.25 мск поступил сигнал о разрушении трибуны Гребного канала «Дон» на улице Пойменной, 2А. Восемь человек, из них семеро несовершеннолетние, пострадали и были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи и обследования.