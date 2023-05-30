rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Изображение материала

В Ростове при обрушении трибун Гребного канала 30 мая погибла женщина

30 мая 2023, 14:17
Фото: donland.ru
В Ростове при обрушении трибун Гребного канала 30 мая погибла женщина
В Ростове одна из пострадавших при обрушении трибун Гребного канала скончалась, об этом объявили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 30 мая, в Ростове около 16.25 мск поступил сигнал о разрушении трибуны Гребного канала «Дон» на улице Пойменной, 2А. Восемь человек, из них семеро несовершеннолетние, пострадали и были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи и обследования.

Сразу три района Ростова накрыло ливнями и градом размером с горох 30 мая
Узнать подробнее

Буквально спустя пару минут после первого сообщения о происшествии стало известно, что женщина из числа пострадавших скончалась от полученных травм.

Информация об обстоятельствах и причинах произошедшего будет обновляться.

Читайте также:
Семь детей и взрослый пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в РостовеВ Ростове рассказали, как попасть на гребной канал после подтопленийСпортивный комплекс построят рядом с гребным каналом в Ростове
#Происшествие#18+#МЧС#Здоровье#Дети#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50