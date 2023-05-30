В Ростове рассказали, что во время ЧС дети прятались на трибунах от дождя

Главный судья матча Константин Семенцов, который получил травму руки, рассказал, что ветер на площадке для матча оказался настолько сильным, что игру пришлось остановить. После этого дети спрятались от дождя под трибунами, когда погода резко испортилась, и трибуны просто снесло.