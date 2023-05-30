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В Ростове рассказали, что во время ЧС дети прятались на трибунах от дождя

30 мая 2023, 15:49
Фото: Dipanker Dutta/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове рассказали, что во время ЧС дети прятались на трибунах от дождя
Очевидец обрушения трибун на Гребном канале «Дон» рассказал, что дети прятались на трибунах от дождя, видео с интервью появилось в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash опубликовал интервью с журналистами одного из очевидцев трагедии на Гребном канале «Дон».

Главный судья матча Константин Семенцов, который получил травму руки, рассказал, что ветер на площадке для матча оказался настолько сильным, что игру пришлось остановить. После этого дети спрятались от дождя под трибунами, когда погода резко испортилась, и трибуны просто снесло.

В Ростове число пострадавших при обрушении трибун выросло до 9 человек
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Посреди интервью Константина от журналистов поспешно и настойчиво увела неизвестная девушка, после чего перед представителями СМИ просто закрыли ограждение, закрыв доступ к территории.

Напомним, при обрушении трибун на Гребном канале «Дон» пострадали 15 человек, одна женщина умерла.

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