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В Ростове рассказали, как попасть на гребной канал после подтоплений

30 мая 2023, 08:17
Фото: 82.mchs.gov.ru
В Ростове рассказали, как попасть на гребной канал после подтоплений
В Ростове-на-Дону во время дождей подтапливает участок, по которому горожане попадают на территорию гребного канала.

Департамент автодорог рассказал, что гидротехническое сооружение появилось для отвода ливневых вод. В хорошую погоду люди используют его для перехода.

Во время осадков здесь происходят подтопления, а для местных жителей установили информационные щиты с описанием альтернативного маршрута. От остановки Левобережной до гребного канала «Дон» можно дойти по тротуарам по улицам Левобережной и Бориса Слюсаря.

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Фото: vk.com/etorostovnadonu

«Переходы через дорогу есть в районе остановки „Городской пляж“ и водноспортивного кластера „Акватория“, — объяснили в городской администрации.

Ранее более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая.

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