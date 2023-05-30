Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Департамент автодорог рассказал, что гидротехническое сооружение появилось для отвода ливневых вод. В хорошую погоду люди используют его для перехода.
Во время осадков здесь происходят подтопления, а для местных жителей установили информационные щиты с описанием альтернативного маршрута. От остановки Левобережной до гребного канала «Дон» можно дойти по тротуарам по улицам Левобережной и Бориса Слюсаря.
«Переходы через дорогу есть в районе остановки „Городской пляж“ и водноспортивного кластера „Акватория“, — объяснили в городской администрации.
Ранее более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая.