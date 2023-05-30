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В Ростове участок от улицы Доватора до Западной хорды расширят до четырех полос

30 мая 2023, 08:14
Фото: donland.ru
В Ростове участок от улицы Доватора до «Западной хорды» расширят до четырех полос
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для разработки документации, чтобы провести реконструкцию дороги на улице Доватора, говорится в материалах Госзакупок.

Компанию выберут в рамках открытого конкурса, победитель станет известен 16 июня. Начальная цена контракта составляет 13,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, документация нужна для реконструкции дороги по улице Доватора от Маршала Жукова до Западной хорды. Все работы необходимо выполнить до 24 ноября 2024 года.

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги
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Строительная длина дороги составляет 1,65 километра, число полос для движения будет четыре. Автомобили смогут ездить по ним со скоростью 60 километров в час.

Ранее стало известно, что реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги.

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