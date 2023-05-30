Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Компанию выберут в рамках открытого конкурса, победитель станет известен 16 июня. Начальная цена контракта составляет 13,5 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, документация нужна для реконструкции дороги по улице Доватора от Маршала Жукова до Западной хорды. Все работы необходимо выполнить до 24 ноября 2024 года.
Строительная длина дороги составляет 1,65 километра, число полос для движения будет четыре. Автомобили смогут ездить по ним со скоростью 60 километров в час.
Ранее стало известно, что реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги.