В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями

Posted 30 мая 2023, 13:36
Published 30 мая 2023, 13:36
Modified 30 мая 2023, 13:38
Updated 30 мая 2023, 13:38
В воскресенье, 28 мая, около 23.00 мск в Каменске-Шахтинском на проспекте Карла Маркса в районе дома №22 произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Accent въехал в Mazda 3, за рулем которой находился 24-летний водитель. Удар был достаточной силы, чтобы Mazda влетел в ВАЗ-2199, который в свою очередь отбросило в ВАЗ-21070. Последний автомобиль по инерции въехал в автомобиль Kia Rio.
В результате аварии пострадали водитель Mazda и его 36-летний пассажир. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит восстановить картину произошедшего.
Ранее в Ростовской области в аварию на трассе попал автобус с 24 пассажирами.