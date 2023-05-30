rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2023, 13:36

Published 30 мая 2023, 13:36

Modified 30 мая 2023, 13:38

Updated 30 мая 2023, 13:38

В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями

В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями

30 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI. В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями
В Ростовской области два человека отправились в больницу после массового ДТП с участием пяти автомобилей, об этом рассказали в пресс-службе донского УГИБДД.

В воскресенье, 28 мая, около 23.00 мск в Каменске-Шахтинском на проспекте Карла Маркса в районе дома №22 произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Accent въехал в Mazda 3, за рулем которой находился 24-летний водитель. Удар был достаточной силы, чтобы Mazda влетел в ВАЗ-2199, который в свою очередь отбросило в ВАЗ-21070. Последний автомобиль по инерции въехал в автомобиль Kia Rio.

Виновник массового ДТП в Ростове бросил раненную пассажирку и сбежал
Узнать подробнее

В результате аварии пострадали водитель Mazda и его 36-летний пассажир. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит восстановить картину произошедшего.

Ранее в Ростовской области в аварию на трассе попал автобус с 24 пассажирами.

Читайте также:
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика 26 мая и скрылся с места ДТПЖитель в Ростовской области хочет засудить Минобороны из-за ДТПЖитель Ростовской области зарезал водителя на месте ДТП
#Ростовская область#ДТП#Массовая авария#Каменск-Шахтинский#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Каменский район#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика