В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями

По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Accent въехал в Mazda 3, за рулем которой находился 24-летний водитель. Удар был достаточной силы, чтобы Mazda влетел в ВАЗ-2199, который в свою очередь отбросило в ВАЗ-21070. Последний автомобиль по инерции въехал в автомобиль Kia Rio.