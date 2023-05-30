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В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями

30 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI
В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями
В Ростовской области два человека отправились в больницу после массового ДТП с участием пяти автомобилей, об этом рассказали в пресс-службе донского УГИБДД.

В воскресенье, 28 мая, около 23.00 мск в Каменске-Шахтинском на проспекте Карла Маркса в районе дома №22 произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Accent въехал в Mazda 3, за рулем которой находился 24-летний водитель. Удар был достаточной силы, чтобы Mazda влетел в ВАЗ-2199, который в свою очередь отбросило в ВАЗ-21070. Последний автомобиль по инерции въехал в автомобиль Kia Rio.

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Фото: ГИБДД по РО

В результате аварии пострадали водитель Mazda и его 36-летний пассажир. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит восстановить картину произошедшего.

Ранее в Ростовской области в аварию на трассе попал автобус с 24 пассажирами.

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