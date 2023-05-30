В Ростовской области купят три судна для водных туристических маршрутов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Telegram-канал «Молот» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Беликова сообщил, что на Дону занимаются производством судов для водных пассажироперевозок.
Дмитрий Беликов утверждает, что сейчас власти уточняют характеристики кораблей, поскольку выход в море требует усиление днища и применения ряда других конструктивных решений.
Кроме того, уже сейчас власти, создавшие СПК «Дон», решают вопрос о приобретении двух кораблей на подводных крыльях «Валдай 45Р», которые будут перевозить пассажиров по реке Дон без выхода в Таганрогский залив.
Дмитрий Беликов добавил, что при покупке еще одного судна, «Метеор 102», рассматривают возможность использовать лизинг.
Напомним, ранее власти анонсировали запуск первого речного маршрута «Азов — Ростов-на-Дону — Романовская» летом 2023 года.