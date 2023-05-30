Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
На данный момент 78 пляжных зон задекларированы и готовы принимать людей. Здесь провели водолазное обследование дна водоемов и они соответствуют требованиям.
Местным жителям напомнили, что безопасный отдых возможен только на официальных пляжах. Это гарантирует безопасность людей, так как дно проверяется водолазами, а вода соответствует нормам. Здесь же работают спасатели и медики.
В прошлом году во время купального сезона утонули 42 человека в регионе. Все это произошло в запрещенных для купания местах.
Ранее хозяин моторной лодки устроил смертельную аварию на реке в Ростовской области.