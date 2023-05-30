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В Ростовской области в 2023 году откроют 95 пляжей

30 мая 2023, 11:12
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2023 году откроют 95 пляжей
В Ростовской области в этом году для отдыхающих подготовят 95 пляжей, сообщили в региональном УМЧС.

На данный момент 78 пляжных зон задекларированы и готовы принимать людей. Здесь провели водолазное обследование дна водоемов и они соответствуют требованиям. 

Местным жителям напомнили, что безопасный отдых возможен только на официальных пляжах. Это гарантирует безопасность людей, так как дно проверяется водолазами, а вода соответствует нормам. Здесь же работают спасатели и медики.

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В прошлом году во время купального сезона утонули 42 человека в регионе. Все это произошло в запрещенных для купания местах. 

Ранее хозяин моторной лодки устроил смертельную аварию на реке в Ростовской области.

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