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В Сети появился список пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

30 мая 2023, 19:44
Фото: Ийя Лемман / rostovgazeta.ru
В Сети появился список пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове
В сети Интернет опубликовали список части пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону 30 мая.

Напомним, что трагедия произошла около 16 часов на территории спортивной школы на Гребном канале «Дон». Во время футбольного матча между юношескими командами резко испортилась погода, подул сильный ветер и пошел дождь. Игру прервали, а игроки и болельщики поспешили укрыться на трибунах. В это время порывом ветра трибуну унесло вместе с находившимися на ней людьми. По последним данным пострадали 25 человек, мать одного из игроков Людмила Алиева погибла.

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Издание ФАН опубликовала предварительный список части пострадавших. Среди них взрослые и дети. При этом информация еще по пятерым подросткам уточняется, всего в больницы попали семь мальчиков, еще 12 - врачи отпустили домой.

Предварительный список пострадавших на Гребном канале "Дон"Предварительный список пострадавших на Гребном канале "Дон"
Предварительный список пострадавших на Гребном канале "Дон"
Фото: РИА ФАН

Пострадавших отвезли в ЦГБ имени Н. А. Семашко и Городскую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Василий Голубев посетил пострадавших после падения трибуны в больнице.

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