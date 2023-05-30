Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Напомним, что трагедия произошла около 16 часов на территории спортивной школы на Гребном канале «Дон». Во время футбольного матча между юношескими командами резко испортилась погода, подул сильный ветер и пошел дождь. Игру прервали, а игроки и болельщики поспешили укрыться на трибунах. В это время порывом ветра трибуну унесло вместе с находившимися на ней людьми. По последним данным пострадали 25 человек, мать одного из игроков Людмила Алиева погибла.
Издание ФАН опубликовала предварительный список части пострадавших. Среди них взрослые и дети. При этом информация еще по пятерым подросткам уточняется, всего в больницы попали семь мальчиков, еще 12 - врачи отпустили домой.
Пострадавших отвезли в ЦГБ имени Н. А. Семашко и Городскую больницу скорой медицинской помощи.
Ранее губернатор Василий Голубев посетил пострадавших после падения трибуны в больнице.