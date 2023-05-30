В Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Во вторник, 30 мая, губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил Таганрог, что проверить ход работ по благоустройству территорий морского порта, продолжающихся вот уже два года.
За это время в Таганроге привели в порядок участки земли возле корабля-памятника морякам и морского вокзала, также рабочие установили новые бортовые камни, привели в порядок объекты озеленения, высадили декоративные растения и уложили новое дорожное покрытие. Привели в порядок и фасад здания.
Замдиректора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Денис Коновалов объявил о завершении работ по монтажу плавучего причала, который сейчас находится на внутренней платформе из-за дноуглубительных работ.
Работы начнутся уже 30 мая, их обещают закончить к 30 июня, чтобы уже 2 июля причал мог принять первое судно с пассажирами.
Ранее власти рассказали, сколько кораблей планируют приобрести для водных пассажироперевозок.