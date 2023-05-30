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В Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта

30 мая 2023, 18:33
Фото: donland
В Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта
В Таганроге готовят морской порт к сезону навигации, подробностями работ поделились в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 30 мая, губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил Таганрог, что проверить ход работ по благоустройству территорий морского порта, продолжающихся вот уже два года.

За это время в Таганроге привели в порядок участки земли возле корабля-памятника морякам и морского вокзала, также рабочие установили новые бортовые камни, привели в порядок объекты озеленения, высадили декоративные растения и уложили новое дорожное покрытие. Привели в порядок и фасад здания.

«Росморпорт» достроил в Таганроге 140-метровый плавучий морской причал в мае
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Замдиректора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Денис Коновалов объявил о завершении работ по монтажу плавучего причала, который сейчас находится на внутренней платформе из-за дноуглубительных работ.

Работы начнутся уже 30 мая, их обещают закончить к 30 июня, чтобы уже 2 июля причал мог принять первое судно с пассажирами.

Ранее власти рассказали, сколько кораблей планируют приобрести для водных пассажироперевозок.

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