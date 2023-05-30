В Таганроге продолжают работы по благоустройству морского порта

За это время в Таганроге привели в порядок участки земли возле корабля-памятника морякам и морского вокзала, также рабочие установили новые бортовые камни, привели в порядок объекты озеленения, высадили декоративные растения и уложили новое дорожное покрытие. Привели в порядок и фасад здания.